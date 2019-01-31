Гендиректор «Анжи» объяснил, почему снимался газон на клубном стадионе

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прояснил ситуацию с газоном на домашнем стадионе команды «Анжи Арена».



«Вчера я обратился к главному инженеру стадиона, чтобы он объяснил, почему снимался газон. Дело в том, что у нас под полем проходит система поддержания состояния поля. Чтобы трава дала рост, эту систему нужно поддерживать и следить за ней. Видимо, в ней произошла утечка. Для устранения этой неполадки и снимались рулоны. Всё нужно было делать аккуратно, так как под полем находится не вода, а специальная по своему составу жидкость, которая при сильной утечке могла бы сжечь поле. Данная неполадка была в срочном порядке устранена.



Если бы на месте стадиона хотели что-то строить, то я не думаю, что газон бы начали снимать рулонами. Просто прошлись бы ковшом, и всё. А что касается долга, то мы действительно имеем задолженность перед стадионом, но надо отдать должное руководству стадиона. Они всегда идут нам навстречу и выручают нас. За это им огромное спасибо», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Анжи» заверил, что на домашней арене ведутся плановые работы