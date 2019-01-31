«Арсенал» объявил о переходе Д. Суареса

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес перешёл в «Арсенал». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

«Наконец-то сообщение, которое вы все ждали. Добро пожаловать в „Арсенал“, Денис Суарес», — говорится в заявлении английского клуба.

«Арсенал» арендовал футболиста до конца этого сезона. О наличии или отсутствии в договоре опции выкупа не сообщается.

25-летний Суарес перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Вильярреала» за € 3,25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах испанского национального чемпионата, проведя на поле в общей сложности 17 минут, и не отметился результативными действиями. Ранее играл за «Сельту», «Манчестер Сити» и «Севилью». В 2016 году вызывался в сборную Испании, за которую сыграл один матч.