Маркизио: опасаюсь русских водителей, особенно когда еду с детьми!

Защитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, какие черты ему нравятся и не нравятся в русских людях.

«По работе мне сложно судить: у нас подобралась очень хорошая компания игроков, которые создали здоровый, почти родственный коллектив. Вне команды пока тоже непросто определить: я почти не знаю русских, так как ещё не сблизился ни с кем, чтобы их понять глубже. Но в целом отношение ко мне всегда очень хорошее и открытое. А вот ваших водителей я опасаюсь, особенно когда еду с детьми! Перестраиваются то вправо, то влево, поворачивают так, что… (Крутит головой, смеётся.) Как я говорил, специфические водители!» — цитирует Маркизио «Спорт день за днём».

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