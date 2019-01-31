Газизов: «Уфа» собирается купить нападающего из Европы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в ближайшее время его клуб собирается подписать контракт с форвардом из Европы.



«В последний день вряд ли стоит ждать от «Уфы» трансферных бомб. Те два игрока, которые должны были перейти в зарубежные клубы, не уйдут. Переговоры по ним закрыты.



Что касается позиции нападающего, то мы нашли подходящего футболиста, и у нас ещё есть время подписать его. Он из Европы, и я надеюсь, что трансфер всё-таки состоится», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Заключительный сбор у команды Дмитрия Кириченко пройдёт в Испании с 12 по 24 февраля. После 17 туров «Уфа» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 14-ю позицию.