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Газизов: «Уфа» собирается купить нападающего из Европы

Газизов: «Уфа» собирается купить нападающего из Европы
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в ближайшее время его клуб собирается подписать контракт с форвардом из Европы.

«В последний день вряд ли стоит ждать от «Уфы» трансферных бомб. Те два игрока, которые должны были перейти в зарубежные клубы, не уйдут. Переговоры по ним закрыты.

Что касается позиции нападающего, то мы нашли подходящего футболиста, и у нас ещё есть время подписать его. Он из Европы, и я надеюсь, что трансфер всё-таки состоится», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Заключительный сбор у команды Дмитрия Кириченко пройдёт в Испании с 12 по 24 февраля. После 17 туров «Уфа» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 14-ю позицию.

«Уфа» на втором сборе сыграет с клубами из Китая, Армении и Швейцарии
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