Башкиров стал игроком «Рубина»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали трансфера не разглашаются. Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на полтора года. С января хавбек находился на просмотре в клубе из Казани на сборе в Турции.

27-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». В «Крылья Советов» он перешёл в 2016 году из «Томи». В нынешнем сезоне Башкиров принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Рубин», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанцы проведут 3 марта на своём поле с грозненским «Ахматом».