«Ньюкасл» арендовал защитника «Монако» Барреку

Итальянский защитник «Монако» Антонио Баррека перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

«Мы давно хотели усилить позицию левого защитника. У Барреки есть качества и умения, которые нам нужны. Теперь Антонио нужно поскорее адаптироваться, а мы постараемся помочь ему. Баррека добавит нам конкуренции в составе», — сказал главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес.

23-летний Баррека перешёл в «Монако» прошлым летом из «Торино». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах французского национального чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.