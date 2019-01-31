Д. Суарес: хочу выиграть Лигу Европы в составе «Арсенала»

Полузащитник Денис Суарес рассказал о целях на остаток нынешнего сезона в составе лондонского «Арсенала».

«Я приехал сюда, чтобы сыграть как можно больше и попытаться помочь команде выйти в Лигу чемпионов. Ещё я хочу выиграть Лигу Европы в составе «Арсенала». Это трофей, который я завоевал с Унаи Эмери в «Севилье». Хочу снова добиться победы в этом турнире», — приводит слова Суареса пресс-служба «канониров».

Денис перешёл в «Арсенал» из каталонской «Барселоны» на правах аренды до конца этого сезона.

В 1/16 финала Лиги Европы команде Эмери будет противостоять БАТЭ. Первый матч состоится 14 февраля в Борисове, ответный — 21 февраля в Лондоне.

Турнирная сетка плей-офф Лиги Европы доступна на «Чемпионате».