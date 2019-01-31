«Ньюкасл» объявил о покупке полузащитника из клуба MLS Альмирона

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Мигель Альмирон продолжит карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.

24-летний парагвайский футболист подписал с «сороками» соглашение до лета 2024 года. О стоимости трансфера официально не сообщается, однако, по данным британских СМИ, «Ньюкасл» заплатит за хавбека £ 21 млн (около € 24 млн).

Альмирон является воспитанником парагвайского «Серро Портеньо», из которого в 2015 году он перешёл в аргентинский «Ланус». В «Атланте Юнайтед» хавбек оказался в 2017 году. По итогам сезона-2018 Альмирон с клубом выиграл чемпионский титул MLS. Мигель принял участие в 37 матчах (все – в основном составе) и забил 13 голов.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Ньюкасл Юнайтед».