«Динамо» в товарищеском матче проиграло четвёртой команде чемпионата Польши

Московское «Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге на сборе в Турции. Сегодня, 31 января, подопечные Дмитрия Хохлова провели товарищеский матч с «Ягеллонией». Встреча проходила на стадионе «Глория Спортс Арена» в Белеке и завершилась победой польской команды со счётом 2:1.

Все забитые мячи в этой встрече пришлись на второй тайм. «Динамо» пропустило на 66-й и 69-й минутах, а смогло сократить отставание лишь на 90-й минуте. В составе российской команды гол на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв.

«Динамо» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Ягеллония» — на четвёртом месте в таблице чемпионата Польши после 20 туров.