«Монако» арендовал полузащитника «Тоттенхэма» Нкуду

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Жорж-Кевин Нкуду продолжит карьеру в «Монако». 23-летний футболист будет выступать в клубе из Лиги 1 на правах аренды до конца этого сезона, сообщает официальный сайт «Монако».

«Нкуду уже демонстрировал свои возможности в Лиге 1, когда выступал за «Нант» и «Марсель». Его скорость и взрывная игра станут усилением для «Монако», — сказал вице-президент и генеральный директор французского клуба Вадим Васильев.

Ранее сообщалось, что в арендном соглашении футболиста не будет предусмотрена опция выкупа. В услугах Нкуду был также заинтересован «Сент-Этьен».

Жорж-Кевин перешёл в «Тоттенхэм» из «Марселя» в 2016 году. Переход Нкуду в английский клуб обошёлся в € 11 млн. Минувший сезон французский хавбек также провёл в аренде. В текущем сезоне Нкуду принял участие в одном матче за «Тоттенхэм» в английской Премьер-лиге и отдал одну результативную передачу.