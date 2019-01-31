Отборочный этап Кубка Колыванова—2020 стартует в марте

Первый отборочный этап Кубка Колыванова—2020 пройдёт в Москве с 23 по 27 марта 2019 года. К участию в нём приглашаются команды мальчиков 2010 года рождения. Матчи пройдут в манеже «Чертаново».

Второй отборочный раунд Кубка Колыванова для футболистов 2010 года рождения состоится в столице с 22 по 26 июля, а третий — с 29 октября по 2 ноября. Финальный турнир столичный манеж «Чертаново» будет принимать с 5 по 10 января 2020 года. А команды юных футболистов 2009 года рождения смогут принять участие во Всероссийском детском турнире Chertanovo cup, который пройдёт с 23 по 27 марта на стадионе «Арена Чертаново». Тренерам команд-участников оргкомитет предоставит сертификаты на бесплатные стажировки в академии «Чертаново». Подробности можно узнать на сайте Сhertanovo-football.ru.

В начале января этого года главный приз турнира разыгрывался в 11-й раз. В числе тех, кто боролся за медали, были юные футболисты «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара», «Рубина», минского «Динамо», итальянских «Милана» и «Интера». А специальным гостем стал «Ростов», который добился права выступать в финальном турнире, победив в отборочном. Кстати, в плей-офф ростовчане прошли «Интер» и в итоге завоевали серебро. Узнать, как проходили соревнования, можно на сайте Kolivanov-cup.ru.