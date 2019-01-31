«Бока Хуниорс» планирует сделать предложение «Зениту» по Ригони

«Бока Хуниорс» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Diario Panorama.

Ранее руководство «Боки» попыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью за € 15 млн, но получило отказ. Теперь аргентинский клуб намерен сделать предложение «Зениту» о трансфере Ригони.

Первую половину нынешнего сезона Эмилиано провёл в чемпионате Италии, где выступал за «Аталанту». Договор об аренде был рассчитан до лета, но был расторгнут в январе. В 12 матчах Серии А хавбек забил 3 гола.

Ригони перешёл в «Зенит» в августе 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за € 9 млн. Контракт 25-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2020/21.