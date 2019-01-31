Тульский «Арсенал» разгромил «Младость» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге на сборе в Турции. Сегодня, 31 января, подопечные Игоря Черевченко провели товарищеский матч с сербской «Младостью». Встреча проходила в Белеке и завершилась уверенной победой российской команды со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Огнен Ожегович, Александр Макаров, Эванс Кангва и Зелимхан Бакаев. За сербов отличился Милан Божович. С 69-й минуты «Младость» играла вдесятером.

«Арсенал» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Младось» — на шестом месте в таблице чемпионата Сербии после 21 тура.

Товарищеский матч

«Арсенал» (Тула, Россия) – «Младость» (Лучани, Сербия) – 4:1 (1:1)

Голы: Божович, 9 (0:1); Ожегович, 35 (1:1); Макаров, 49 (2:1); Кангва, 72 (3:1); Бакаев (4:1).