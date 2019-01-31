Полузащитник «Зенита» Краневиттер может перейти в «Эспаньол»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.

По информации издания, в услугах аргентинского футболиста заинтересован «Эспаньол», который нуждается в усилении позиции опорного полузащитника до закрытия трансферного окна. Отмечается, что речь идёт о возможной аренде Краневиттера в испанский клуб.

Ранее Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени. Была информация, что «Ривер Плейт» намерен усилить состав в межсезонье аргентинцем, но сделка не состоялась.

Хавбек перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году. В этом сезоне Краневиттер сыграл за петербургскую команду в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.