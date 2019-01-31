«МЮ» не планирует до лета делать предложение ПСВ о покупке форварда Бергвейна

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено дождаться открытия летнего трансферного окна, чтобы сделать ПСВ предложение о трансфере нападающего Стевена Бергвейна, сообщает Sky Sports.

Стоимость Бергвейна оценивается в £ 30 млн (около € 34,4 млн). В нынешнем сезоне 21-летний форвард забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в услугах Стевена заинтересованы также миланский «Интер», московский ЦСКА, «Торино», «Бордо» и «Реал Сосьедад».

ПСВ, набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу нидерландской Эредивизии. В матче 20-го тура команда Марка ван Боммела сыграет с «Фортуной». Встреча состоится в Эйндховене на стадионе «Филипс» 3 февраля и начнётся в 16:30 мск.