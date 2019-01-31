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ЦСКА интересуется исландским защитником Сигурбьорнссоном

Фото: instagram.com/eiduraron23
ЦСКА интересуется исландским защитником Сигурбьорнссоном
Футбол / РПЛ

Защитник исландского «Валюра» Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Sport24.

По информации источника, 28-летний исландский футболист может заменить в составе «армейцев» защитника Виктора Васина, который по-прежнему не полностью восстановился от травмы крестообразных связок колена, полученной почти год назад.

Сигурбьорнссон выступает за «Валюр» с 2017 года. Он также пробовал свои силы в чемпионатах Швеции, Норвегии и третьем немецком дивизионе. На счету защитника один матч за сбоную Исландии, в составе которой он дебютировал в этом месяце.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА близок к закрытию сделки по переходу норвежского защитника «Стрёмсгодсета» Якоба Глеснеса.

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