ЦСКА интересуется исландским защитником Сигурбьорнссоном

Защитник исландского «Валюра» Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Sport24.

По информации источника, 28-летний исландский футболист может заменить в составе «армейцев» защитника Виктора Васина, который по-прежнему не полностью восстановился от травмы крестообразных связок колена, полученной почти год назад.

Сигурбьорнссон выступает за «Валюр» с 2017 года. Он также пробовал свои силы в чемпионатах Швеции, Норвегии и третьем немецком дивизионе. На счету защитника один матч за сбоную Исландии, в составе которой он дебютировал в этом месяце.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА близок к закрытию сделки по переходу норвежского защитника «Стрёмсгодсета» Якоба Глеснеса.