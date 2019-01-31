«Рубин» подписал контракты с двумя голкиперами

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о заключении соглашений с двумя вратарями — воспитанником академии клуба Давидом Волком и Алексеем Городовым.

Волк является уроженцем Казани. В 2017–2018 годах 17-летний голкипер выступал за дубль нижнекамского «Нефтехимика».

Городовой играл за команды «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Якутия» (Якутск) и «Спартак» (Нальчик). В 2017–2018 годах 25-летний вратарь защищал цвета клуба из второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

«Рубин», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда Курбана Бердыева одержала 5 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

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