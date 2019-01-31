«Оренбург» проиграл в товарищеском матче с третьей командой чемпионата Чехии

«Оренбург» продолжает на сборе в Турции подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 31 января, подопечные Владимира Федотова провели товарищеский матч с клубом «Баник Острава». Встреча проходила в Белеке и завершилась победой чешской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в составе победителей забил сербский полузащитник Неманья Кузманович, который отличился на 17-й минуте.

«Оренбург» после 16 проведённых туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Баник Острава» находится на третьей строчке в таблице чемпионата Чехии после 19 туров.

Товарищеский матч

«Оренбург» (Оренбург, Россия) — «Баник Острава» (Острава, Чехия) — 0:1 (0:1)

Гол: Кузманович, 17 (0:1).