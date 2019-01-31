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Экс-игрок «Арсенала» Николас: трансферная философия клуба — просто шутка

Экс-игрок «Арсенала» Николас: трансферная философия клуба — просто шутка
Футбол / Англия

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Шотландии Чарли Николас раскритиковал работу «канониров» на трансферном рынке.

«Буду рад любому новичку, потому что трансферная философия клуба — просто шутка. Я в замешательстве. Сейчас нам всем нужны защитники, но их трудно достать.

«Ливерпуль» потратил около £ 60–70 млн, чтобы получить одного из лучших защитников в мире, однако мы почему-то не можем сделать то же самое.

Мы занимаем девятое место в списке самых богатых клубов в мире, но можем позволить себе только аренды. «Арсенал», пожалуйста, приобрети несколько защитников!» — приводит слова Николаса Sky Sports.

«Канониры», набрав 47 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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