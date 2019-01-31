Бельерин успешно перенёс операцию на крестообразных связках колена

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что он успешно перенёс операцию на крестообразных связках колена.

На восстановление 23-летнему испанцу понадобится от шести до девяти месяцев.

«Операция прошла успешно. Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые усердно работали, чтобы подготовить меня к операции, и помогли с лёгкостью перенести её», — написал Эктор.

Фото доступно на странице Эктора Бельерина в «Инстаграме».

Бельерин получил разрыв крестообразных связок колена в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (2:0). Защитник покинул поле на носилках на 69-й минуте.

«Канониры», набрав 47 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.