Жардим: с этим составом «Монако» может добиться успеха

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о нынешнем положении дел в команде.

«Не хочу говорить о прошлом. Мы все знаем, что произошло. Сейчас я сконцентрирован на настоящем. С этим составом «Монако» может добиться успеха.

Мы активны на трансферном рынке. Некоторые футболисты ушли, другие прибыли. К нам пришла группа игроков, чтобы улучшить качество команды и дать больше вариантов для решения проблем.

Хочу, чтобы мои футболисты работали хорошо над индивидуальными качествами. Для достижения большой цели важно, чтобы все доверяли друг другу.

Нам нужно больше жёсткости и больше приверженности. Я прошу игроков проявить правильное отношение к делу», — цитирует Жардима пресс-служба «Монако».