«Барселона» объявила, что приобрела 20-летнего защитника Эмерсона за € 12 млн

Защитник бразильского «Атлетико Минейро» Эмерсон продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

20-летний бразильский футболист присоединится к испанскому клубу 1 июля 2019 года, подписав контракт до лета 2024-го. Отмечается, что трансфер обойдётся каталонской команде в € 12 млн.

Эмерсон является воспитанником клуба «Понте-Прета», из которого в 2018 году перешёл в «Атлетико Минейро». Правый защитник принял участие в 23 матчах (все — в основном составе) за клуб в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Прошлый сезона стал для Эмерсона дебютным в бразильской Серии А. В активе футболиста матчи в составе национальной сборной U21.