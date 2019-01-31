Контракт Комличенко с «Младой Болеслав» рассчитан до 2022 года

Контракт российского нападающего Николая Комличенко с «Младой Болеслав» будет рассчитан до лета 2022 года, сообщает официальный сайт чешского клуба.

Ранее клуб выкупил трансфер форварда у «Краснодара» по окончании арендного соглашения.

«Это действительно один из самых больших трансферов в истории «Млады Болеслав». Очень рад, что нам удалось провести эту сделку», — сказал президент чешского клуба Йозеф Дуфек.

23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду чёрно-зелёных в сезоне-2013/14 сыграл в пяти официальных матчах, отметился одной результативной передачей. Также в активе форварда 63 матча и 42 забитых мяча за «Краснодар-2» в зоне «Юг» ПФЛ.

Летом 2017 года Николай был арендован клубом «Млада Болеслав» из одноимённого чешского города. В нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Чехии Комличенко забил 18 мячей и возглавляет список бомбардиров турнира.