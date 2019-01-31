«Бёрнли» объявил о переходе Крауча, опубликовав видео с роботом

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продолжит карьеру в «Бёрнли». 38-летний футболист подписал с новой командой соглашение, рассчитанное до конца сезона, сообщает официальный сайт «Бёрнли».

Пресс-служба «Бёрнли» в «Твиттере» анонсировала переход Крауча, опубликовав видео с роботом. Напомним, Питер празднует забитые мячи знаменитым танцем робота.

Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предложил Крауча и £ 9 млн (около € 10,3 млн) в обмен на нападающего «Бёрнли» Сэма Воукса. Отмечается, что Крауч был предложен «Бёрнли» в связи с тем, что клуб не намерен отпускать Воукса, пока не найдёт ему замену.

Крауч выступает за «Сток Сити» с 2011 года. Ранее играл в клубах «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Норвич Сити» и «Саутгемптон». В этом сезоне Чемпионшипа на его счету 23 матча (21 — в основном составе), один мяч и одна результативная передача.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бёрнли».