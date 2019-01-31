Ханни интересен клубу MLS «Торонто»

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни попал в сферу интересов клуба MLS «Торонто», сообщает корреспондент Goal Айвс Галарсеп на своей странице в «Твиттере».

Канадцы рассматривают Ханни в качестве замены 32-летнему итальянскому форварду Себастьяну Джовинко, который сегодня, 31 января, стал игроком «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

Ханни перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги алжирец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.

В минувшей кампании «Торонто» не сумел пробиться в плей-офф MLS, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в таблице чемпионата России.