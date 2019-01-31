«Ахмат» отдал нападающего Умаева в аренду литовскому клубу

Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев продолжит карьеру в литовском клубе «Паланга». 4 февраля 20-летний футболист отправится на сбор на Кипр в составе новой команды. Арендное соглашение будет рассчитано до конца июня, сообщает пресс-службы грозненского клуба в «Твиттере».

Умаев является воспитанником «Ахмата». В основном составе клуба он дебютировать не успел. В этом сезоне форвард принял участие в восьми матчах (все — в основном составе) за молодёжную команду «Ахмата» в первенстве России и отметился тремя забитыми мячами. В активе Идриса семь матчей за молодёжную сборную России U20, в составе которой он дебютировал в 2018 году.

После 17 туров сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Паланга» заняла предпоследнее, седьмое место в таблице завершившегося сезона чемпионата Литвы.