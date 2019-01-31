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Бензема и Винисиус — в атаке «Реала» на матч с «Жироной», Бэйл — в запасе

Бензема и Винисиус — в атаке «Реала» на матч с «Жироной», Бэйл — в запасе
Футбол / Испания

Стали известны стартовые составы «Жироны» и «Реала» на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании, который пройдёт сегодня, 31 января, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».

В нападении у мадридской команды с первых минут сыграют Карим Бензема и Винисиус Жуниор, а Гарет Бэйл начнёт встречу на скамейке запасных.

«Жирона»: Ираисос, Рауль Гарсия, Муньеса, Эспиноса, Рамальо, Порро, Дуглас Луис, Пэк Сын Хо, Гранель, Стуани, Энтони Лосано.

«Реал»: Кейлор Навас, Карвахаль, Марсело, Рамос, Варан, Маркос Льоренте, Кроос, Себальос, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

В первом матче «Реал» на своём поле обыграл «Жирону» со счётом 4:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Жирона» — «Реал». Начало встречи — в 23:30 мск.

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