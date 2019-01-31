Гилерме: в России было сложно привыкнуть к тихой атмосфере в раздевалке

Вратарь московского «Локомотива» и национальной сборной России Маринато Гилерме рассказал, чем отличается атмосфера в раздевалке перед игрой в Бразилии и в России.

«Да, это правда, в Бразилии футболисты настраиваются на матч с помощью песен и танцев. Там все весёлые. Обычно перед игрой играет громкая музыка, все разговаривают и смеются. У нас это часть культуры. Было очень странно, когда приехал в Россию, что в раздевалке все такие тихие. Было очень сложно привыкнуть к этому», — приводит слова Гилерме пресс-служба Российского футбольного союза.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Маринато пропустил 17 голов в 17 матчах.

«Локомотив», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.