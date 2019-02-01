«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»

Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал контракт с «Истанбул Башакшехир». Клуб и 31-летний футболист заключили соглашение, которое будет рассчитано на 1,5 года, сообщает официальный сайт команды.

Пресс-служба турецкого клуба анонсировала подписание контракта с Кудряшовым, опубликовав в «Твиттере» видеоролик с песней «Калинка-малинка».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт с зарплатой € 1 млн в год. С защитником также до последнего вёл переговоры «Зенит», но затем питерский клуб взял паузу.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Посмотреть видеоролик можно в «твиттере» «Истанбул Башакшехир».