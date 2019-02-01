«Барселона» объявила о трансфере полузащитника «Тулузы» Тодибо

«Барселона» на официальном сайте сообщила о переходе полузащитника «Тулузы» Жан-Клера Тодибо. 19-летний игрок подписал с каталонцами контракт на 4,5 года.

Ранее планировалось, что Тодибо пополнит состав сине-гранатовых 1 июля, однако в итоге клубы договорились о других условиях сделки.

В новой команде Жан-Клер будет выступать под шестым номером.

Видео доступно на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Тодибо — воспитанник «Тулузы». В нынешнем сезоне французской Лиги 1 хавбек забил один гол в 10 матчах.

«Барселона», набрав 49 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В игре 22-го тура каталонцы встретятся с «Валенсией». Матч состоится 2 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 20:30 мск.