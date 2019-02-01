Воспитанник «Спартака» Малоян перешёл в «Урожай»

Воспитанник московского «Спартака», бывший нападающий «Енисея» Артур Малоян, который в первой половине этого сезона выступал на правах аренды в «Тюмени», продолжит карьеру в «Урожае», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

29-летний российский футболист и клуб из Профессиональной футбольной лиги заключили контракт, который будет рассчитан на 2,5 года.

В этом сезона Футбольной национальной лиги Малоян принял участие в 15 матчах (11 – в основном составе) и отметился одним забитым мячом. Ранее форвард также выступал за «Анжи», «Урал», брянское «Динамо», «Шинник», тульский «Арсенал» и «Мордовию».

После 15 сыгранных туров «Урожай» располагается на втором месте в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Юг».