Форвард «Ахмата» Садаев перешёл в «Анкарагюджю»

Нападающий «Ахмата» Заур Садаев продолжит карьеру в чемпионате Турции. 29-летний российский футболист перешёл в «Анкарагюджю», подписав арендное соглашение до конца сезона, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Садаев принял участие в четырёх матчах (один – в стартовом составе) за «Ахмат», но результативными действиями не отметился. Заур выступает за грозненскую команду с 2006 года. С 2013 по 2015 год он на правах аренды играл в иерусалимском «Бейтаре», гданьской «Лехии» и «Лехе».

После 19 туров этого сезона чемпионата Турции «Анкарагюджю» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. Посмотреть полную таблицу турецкой Суперлиги можно на «Чемпионате».

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Анкарагюджю».