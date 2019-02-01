В поддержку братьев Кокориных начали собирать подписи ещё в четырёх городах

На странице нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Инстаграме» объявили о начале сбора подписей в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске в поддержку футболиста и его младшего брата Кирилла, которые находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Ранее в «инстаграме» Кокорина объявили о начале сбора подписей в поддержку братьев в Санкт-Петербурге и Москве.

Изображение доступно на странице Александра Кокорина в «Инстаграме».

Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.