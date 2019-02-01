«Селтик» приобрёл первого в своей истории украинского игрока

Полузащитник «Карпат» Марьян Швед продолжит карьеру в «Селтике», сообщает официальный сайт шотландского клуба.

21-летний футболист подписал со своей новой командой соглашение, которое будет рассчитано на 4,5 года. Отмечается, что этот сезон Швед доиграет в «Карпатах», а после чего присоединится к шотландской команде. Таким образом, Марьян стал первым в истории «Селтика» украинским футболистом.

В этом сезоне чемпионата Украины Швед принял участие в 17 матчах (все – в основном составе) за «Карпаты», отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Марьян является воспитанником «Карпат». С 2015 по 2017 год он был в структуре испанской «Севильи», однако так не и провёл ни одного матча за основную команду, а затем вернулся в «Карпаты».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Селтика».