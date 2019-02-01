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«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону»

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону»
Футбол / Испания

В ответном матче ¼ финала Кубка Испании «Реал» одержал выездную победу над «Жироной» — 3:1. В первой встрече мадридцы также взяли верх – 4:2.

Счёт на 27-й минуте встречи с передачи Даниэля Карвахаля открыл Карим Бензема. Под занавес первого тайма французский нападающий оформил дубль, ассистентом выступил Винисиус Жуниор. В середине второго игрового отрезка Педро Порро сократил равновесие, но через пять минут «Реал» снова отличился. Гол на счету Маркоса Льоренте.

Также в полуфинал турнира вышли «Барселона», «Бетис» и «Валенсия».

Действующим победителем турнира является «Барселона». Каталонский клуб — лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю «Атлетик» (23), на третьем — «Реал» (19).

Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч
31 января 2019, четверг. 23:30 МСК
Жирона
Жирона
1:3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бензема – 27, 0:2 – Бензема – 43, 1:2 – Порро – 71, 1:3 – Льоренте – 76
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