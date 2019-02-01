«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону»

В ответном матче ¼ финала Кубка Испании «Реал» одержал выездную победу над «Жироной» — 3:1. В первой встрече мадридцы также взяли верх – 4:2.

Счёт на 27-й минуте встречи с передачи Даниэля Карвахаля открыл Карим Бензема. Под занавес первого тайма французский нападающий оформил дубль, ассистентом выступил Винисиус Жуниор. В середине второго игрового отрезка Педро Порро сократил равновесие, но через пять минут «Реал» снова отличился. Гол на счету Маркоса Льоренте.

Также в полуфинал турнира вышли «Барселона», «Бетис» и «Валенсия».

Действующим победителем турнира является «Барселона». Каталонский клуб — лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю «Атлетик» (23), на третьем — «Реал» (19).