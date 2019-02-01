«Витесс» взял в аренду нападающего «Андерлехта»

Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда по арендному соглашению перешёл в «Витесс», сообщается на официальном сайте голландского клуба. Команда Леонида Слуцкого имеет право выкупить трансфер по окончании сезона. Текущий контракт форварда рассчитан до лета 2021 года.

Дауда не имел в «Андерлехте» постоянной игровой практики. В пяти матчах чемпионата Бельгии он не отметился результативными действиями, лишь раз выйдя в основном составе.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны одного из неназванных московских клубов РПЛ.



«Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 29 очков. В последних трёх матчах команда Слуцкого победила лишь раз. В 20-м туре «Витесс» примет «Херенвен». Встреча состоится завтра, 2 февраля.