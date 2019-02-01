«ПСЖ» интересуется Ракитичем и Бензема

«ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и форварда «Реала» Карима Бензема, сообщает Don Balon. По информации издания, трансферы могут обойтись французскому клубу в €90 млн и €70 млн соответственно.

Действующий контракт Ракитича с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 30-летний хорват забил два гола и отдал результативную передачу в 20 матчах.

В нынешнем сезоне Бензема забил девять голов и отдал одну передачу в 21 матче чемпионата Испании. На его счету пять голов в последних трёх играх. Французский нападающий занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала», в его активе 209 мячей. Больше Бензема за «Реал» забивали только Ференц Пушкаш (242), Сантильяна (290), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).