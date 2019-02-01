Гуренко – о матче с «Зенитом» моя совесть чиста, готов на детектор лжи

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил о поражении от «Зенита (1:8) после победы в первой встрече (4:0) в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Всё, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже всё решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?

Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были. А было удаление у «Зенита», после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации», — цитирует Гуренко «Прессбол».