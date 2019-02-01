Батшуайи перешёл в «Кристал Пэлас»

Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи в последние минуты трансферного окна перешёл в «Кристал Пэлас» по арендному соглашению, сообщает Sky Sports. По информации издания, аренда рассчитана до конца сезона. Право выкупа не предусмотрено.

Ранее стало известно, что об аренде Батшуайи договорился «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал трансфер. Также лондонцы отклонили предложение от «Тоттенхэм Хоттспур». Кроме того, в услугах 25-летнего бельгийца были заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бетис».

С начала нынешнего сезона Миши на правах аренды выступает за «Валенсию». В 15 матчах испанской Примеры форвард забил один гол. В январе руководство «летучих мышей» выразило желание расстаться с футболистом.