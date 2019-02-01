«Бока Хуниорс» не смогла приобрести Акунью

«Бока Хуниорс» не смогла приобрести у «Спортинга» защитника Маркоса Акунью, на которого также претендует «Зенит». По информации A Bola, аргентинский клуб предложил за футболиста € 15 млн.

«Если оценивать наше предложение по шкале от одного до 10, то можно поставить пятёрку. Рассчитывали, что сделаем качественный скачок с данным игроком, сделали большое предложение, но этого оказалось недостаточно. Маркос — игрок, который играл бы важную роль для «Бока Хуниорс». Он отлично действует на многих позициях, адаптируется к любой схеме», — приводит аргентинское издание слова спортивного директора «Боки» Николаса Бурдиссо.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Акунью € 16 млн и эта сумма может вырасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Самому игроку «Зенит» предложил четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. По словам агента Акуньи, Маркос в данный момент рассматривает оба варианта.