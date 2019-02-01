Маркович расторг контракт с «Ливерпулем» и перешёл в «Фулхэм»

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович расторг контракт с мерсисайдцами и заключил соглашение с «Фулхэмом» до конца сезона как свободный агент, сообщает официальный сайт «дачников».

«Ливерпуль» приобрёл Марковича у лиссабонской «Бенфики» летом 2014 года за € 25 млн. С тех пор хавбек успел побывать в аренде в таких клубах, как «Фенербахче», «Спортинг», «Халл Сити» и «Андерлехт».

В текущем сезоне Маркович не провёл ни одного матча. На его счету всего две встречи за вторую команду «Ливерпуля», в которых он забил один гол.

«Фулхэм» после 24 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. В 25-м туре «дачники» на выезде встретятся с «Кристал Пэлас». Матч состоится завтра, второго февраля.