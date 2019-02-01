Солари: жалко людей, которые не замечали Бензема всё это время

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари после победы над «Жироной» (3:1) в ответном матче ¼ финала Кубка Испании отдал должное Кариму Бензема, оформившему дубль. В последних трёх встречах на его счету пять голов.

«Мне жалко людей, которые не замечали Бензема всё это время. Но даже для тех, кто впервые увидел его только на прошлой неделе, ещё есть возможность открыть его для себя.

«Реал» всегда ведёт борьбу. Команда обладает соревновательным духом. Это команда воинов и победителей, цель которых – не останавливаться. То, что сделали и то, что сделаем завтра, нужно будет показать против «Алавеса», — цитирует аргентинского специалиста Marca.

В текущем сезоне на счету французского нападающего 17 голов и 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.