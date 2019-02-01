Коутиньо не исключил свой уход из «Барселоны»

Полузащитник Филиппе Коутиньо не исключил варианта, при котором он покинет «Барселону». Об этом он сообщил после разгромной победы своей команды над «Севильей» со счётом 6:1.

«Никто не знает, что будет. Всё, о чём я сейчас думаю, это то, что надо усердно работать», — цитирует бразильского футболиста beIN Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» может продать своего полузащитника за £ 140 млн (около € 157 млн). Сообщается, что в услугах 26-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».



Коутиньо перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 16 матчах за каталонскую команду в чемпионате Испании, записал на свой счёт 4 гола и отдал одну результативную передачу.