Нету: я 6,5 лет в «Зените» — конечно, хотелось бы дать больше стабильности семье

Защитник «Зенита» Луиш Нету, контракт которого с петербургским клубом истекает летом, поделился мыслями о своём будущем, а также вспомнил о главных достижениях в составе сине-бело-голубых.



«Станет ли этот сезон для меня последним в России? Моя голова сейчас думает только о «Зените». Мы хотим выиграть чемпионство. Не хочу думать о другом. Что касается контракта, мне 30 лет. 6,5 лет – в «Зените». Конечно, мне хотелось бы дать больше стабильности моей семье. Также выслушаю людей, которые заботятся о моей карьере.



Что буду вспоминать в старости, если этот сезон станет последним в «Зените»? Все титулы. 4:1 против ЦСКА в финале Кубка России в 2016-м. Праздник с золотыми майками, когда мы выиграли пятый чемпионат и заполучили звезду для герба в 2015-м. Победа по пенальти над «Локомотивом» на Петровском в Суперкубке в том же году. Через год снова взяли Суперкубок – в Черкизово в матче с ЦСКА. В день, когда я покину Питер, в голове будет много счастливых воспоминаний. Столько раз ходил по Невскому с родными. Посмотрим. Так или иначе моё будущее скоро определится», — сказал Нету в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Нету: не брился более 10 лет, но если выиграем РПЛ – сбрею бороду Нету – про заканчивающийся контракт, революцию в «Фенербахче» и о значении ЦСКАПАА.