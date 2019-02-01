Суд обязал «Крылья Советов» выплатить Лории 20 млн рублей

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Георги Лория выиграл в суде дело против своего бывшего клуба, который имел перед ним задолженность. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», суд обязал самарский клуб выплатить футболисту 20 млн рублей. Лория объяснил такую сумму тем, что помимо зарплаты руководство «Крыльев Советов» задолжало ему ещё и отпускные.

Ранее стало известно, что грузинский футболист отсудил у «Анжи» 4,5 млн рублей также за имевшуюся перед ним задолженность. Лория в сезоне-2017/18 провёл на правах аренды в составе дагестанского клуба 13 матчей, в которых два раза отстоял на ноль.

В сентябре прошлого года «Крылья Советов» отзаявили 32-летнего Лорию, который выступал за волжскую команду с 2015 года.