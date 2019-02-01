«Ростов» расторг контракт с Майером

«Ростов» объявил о расторжении контракта с 26-летним полузащитником Жаном Майером по обоюдному согласию сторон. Словенский футболист выступал за ростовскую команду с лета 2017 года, когда подписал соглашение по схеме 3+1.

Ранее Майер выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (провёл 130 матчей в чемпионате Словении, забил 7 голов). В составе последнего клуба играл в Лиге Европы. Выступал за молодёжную сборную Словении, за которую сыграл 9 матчей и забил 2 гола.

«Желаем ему удачи в дальнейший карьере», — говорится на официальном сайте донской команды.

В нынешнем сезоне Майер не сыграл за «Ростов» в Премьер-Лиге ни одного матча. Подопечные Валерия Карпина после 17 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место.