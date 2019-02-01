Фонсека: в «Шахтёре» существует проблема с центральными защитниками

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал о проблемах в защите после того, как повреждение получил новичок команды Валерий Бондаренко. Футболист перешёл из «Александрии» на место проданного в «Зенит» Ярослава Ракицкого.

«Валерий Бондаренко подвернул голеностоп, травмирован и не сможет тренироваться с нами до конца сбора. По той информации, что у меня есть сейчас, Бондаренко выбыл на 7-10 дней. Также травмирован Ордец. Действительно, у нас существует проблема с центральными защитниками. На данный момент есть только Хочолава, Кривцов и Матвиенко», — цитирует Фонсеку официальный сайт донецкой команды.

Ракицкий подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра».