Нету: узнал об аресте Кокорина в интернете и сразу связался с сотрудниками клуба

Защитник «Зенита» Луиш Нету перечислил сильные стороны своего партнёра по команде нападающего Александра Кокорина, а также рассказал, как узнал о его аресте в октябре прошлого года.



«Против кого из нападающих было тяжелее всего играть за всё время в РПЛ? Ох… тяжело. Наверное, Кокорин. Он играл против нас за «Динамо».



Почему именно он? Кокорин – быстрый, сильный, техничный, врывается в свободные зоны. Центральные защитники не любят таких, за которыми нужно бегать. А он словно плывёт по полю, не касаясь земли. Помню, я был доволен, что «Зенит» договорился о его переходе. В прошлом сезоне на нашей игре сказалась травма Кокорина. А теперь случилось то, что случилось. Без него нам сложнее. Я был в сборной, когда увидел информацию в интернете. Сразу связался с сотрудниками клуба, чтобы проверить, действительно ли его арестовали», — сказал Нету в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Нету: не брился более 10 лет, но если выиграем РПЛ – сбрею бороду Нету – про заканчивающийся контракт, революцию в «Фенербахче» и о значении ЦСКАПАА.