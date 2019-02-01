Нету: ЧМ-2018 сказывается на игроках, из-за лимита россияне не могут отдохнуть

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мыслями о графике сине-бело-голубых в нынешнем сезоне, а также рассказал о влиянии чемпионата мира – 2018 на футболистов.



«С кем было тяжелее всего играть в первой части сезона? С ЦСКА. Перед этим у нас был тяжёлый график. Понедельник – матч в Самаре. Четверг – в Ростове. Воскресенье – принимаем «Ахмат». Четверг – играем в «Бордо». Прилетаем в 8:00 утра. Потом одна тренировка и летим к «армейцам» в Москву. Увы, там начали с двух ошибок. Мы пытались вернуться в игру, но не получилось. Не было ментальной энергии после стольких перелётов. В этом плане куда удобнее пять заключительных матчей РПЛ в году проводить дома, как «Краснодар».



Сказывается ли чемпионат мира? Безусловно. Сборная России отлично показала себя на мундиале. Из-за лимита нет возможности дать отдохнуть россиянам – они должны играть постоянно, а силы и эмоции не безграничны. «Зенит» очень рано начал сезон – 14 июня. После поражения в Минске пришлось попотеть. Затем ещё игра с «Мольде» на синтетике. С июля до декабря у нас только один раз была недельная пауза между играми, если не учитывать окна для сборных. И это случилось уже в декабре. А когда ты почти без отдыха рано начинаешь сезон, то к октябрю-ноябрю накапливается усталость», — сказал Нету в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Нету: не брился более 10 лет, но если выиграем РПЛ – сбрею бороду Нету – про заканчивающийся контракт, революцию в «Фенербахче» и о значении ЦСКАПАА.