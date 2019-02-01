Впервые с 2012 года расходы клубов АПЛ в зимнее трансферное окно сократились

Клубы АПЛ впервые за последние семь лет потратили в зимнее трансферное окно меньше, чем в предыдущее. Международная аудиторская компания Deloitte подсчитала, что общие расходы в прошедшее трансферное окно составили £ 180 млн.



В прошлое зимнее трансферное окно клубы английской Премьер-лиги потратили на новых футболистов £ 430 млн. В последний трансферный период сразу несколько грандов не стали покупать новых игроков, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».



Самым дорогостоящим приобретениям стала покупка «Челси» у дортмундской «Боруссии» полузащитника Кристиана Пулишича за £ 58 млн. Расходы английских клубов в зимнее трансферное окно 2011 года составили £ 225 млн, а в 2012 году они сократились до £ 60 млн.